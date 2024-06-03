Эксперт Кунафин: краснокнижные ирисы и фиалки расцветут в Москве в начале июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Многие краснокнижные растения, включая ирисы и фиалки, расцветут в Москве в первой половине июня. Об этом сообщил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Эксперт отметил, что помимо ирисов и фиалок, в городе расцветут купальница европейская, земляника зеленая и клюква болотная.

"А кроме вышеперечисленных растений, свою красоту жителям Москвы в первой половине июня подарят множество других трав – например, горец змеиный, дрема двудомная, горицвет кукушкин, двулепестник альпийский, астрагал датский, герань Роберта и другие", – цитирует Кунафина Агентство "Москва".

Поскольку все перечисленные являются краснокнижными, специалист рекомендовал не срывать и не топтать их.

Ранее в озере парка "Измайлово" обнаружили краснокнижного тритона. Обыкновенные тритоны относятся к редким земноводным и занесены в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости. Опознать рептилию можно по гладкой коже оливкового или коричнево-бурого цвета с маскировочными пятнами.

