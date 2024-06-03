Белоусов присутствовал на совещании Путина с членами Совбеза в форме

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов присутствовал на совещании Владимира Путина с членами Совбеза в военной форме. Это видно на кадрах, распространенных пресс-службой Кремля.

Совещание проходило в режиме видеосвязи. Члены Совета безопасности обсудили вопросы информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов занял пост министра обороны России, соответствующий указ подписал российский лидер. Экс-министр Сергей Шойгу был назначен на должность секретаря Совбеза.

Владимир Путин во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.

