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03 июня, 18:02

Политика

Белоусов присутствовал на совещании Путина с членами Совбеза в форме

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов присутствовал на совещании Владимира Путина с членами Совбеза в военной форме. Это видно на кадрах, распространенных пресс-службой Кремля.

Совещание проходило в режиме видеосвязи. Члены Совета безопасности обсудили вопросы информационной безопасности.

Ранее сообщалось, что Андрей Белоусов занял пост министра обороны России, соответствующий указ подписал российский лидер. Экс-министр Сергей Шойгу был назначен на должность секретаря Совбеза.

Владимир Путин во время совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса заявил, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.

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