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03 октября, 19:30

Общество

76% россиян выступают за ужесточение правил выгула собак

76% россиян выступают за ужесточение правил выгула собак

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76% россиян выступают за ужесточение правил выгула собак. Они поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра.

Теперь собак необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, убирать за ними в местах общего пользования и не находиться с питомцами вне специальных мест на улице. За нарушение россиянам будет полагаться штраф в размере до 1 500 рублей, а в случае повторного нарушения – до 3 000 рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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