76% россиян выступают за ужесточение правил выгула собак. Они поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра.

Теперь собак необходимо выгуливать в наморднике и на поводке, убирать за ними в местах общего пользования и не находиться с питомцами вне специальных мест на улице. За нарушение россиянам будет полагаться штраф в размере до 1 500 рублей, а в случае повторного нарушения – до 3 000 рублей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.