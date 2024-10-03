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03 октября, 08:45

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Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

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Самыми яркими спортивными событиями прошедшего лета стали Фестиваль школьного спорта в "Лужниках" и семейный фестиваль "Спортлэнд" на стадионе "Искра". Об этом заявил Сергей Собянин.

При этом два других масштабных события, "День Московского спорта" и "Ночь Московского спорта", собрали почти 350 тысяч человек.

Всего в столице проведено порядка 15 тысяч спортивных событий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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