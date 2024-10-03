Сергей Собянин рассказал о самых ярких спортивных событиях минувшего лета

Самыми яркими спортивными событиями прошедшего лета стали Фестиваль школьного спорта в "Лужниках" и семейный фестиваль "Спортлэнд" на стадионе "Искра". Об этом заявил Сергей Собянин.

При этом два других масштабных события, "День Московского спорта" и "Ночь Московского спорта", собрали почти 350 тысяч человек.

Всего в столице проведено порядка 15 тысяч спортивных событий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

