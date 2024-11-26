Байден украл булочку с армейского стола

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Во время праздничного мероприятия по случаю Дня благодарения действующий президент США Джо Байден в шутку украл гавайскую булочку из армейского буфета на объекте береговой охраны на Статен-Айленде. Об этом сообщает газета The New York Post.

Издание также обратило внимание на оптимистичный настрой Байдена, который в ходе мероприятия постоянно шутил, в том числе о своем скором "увольнении".

Ранее пользователи соцсетей заподозрили Байдена в имитации деменции. Поводом стало обращение политика к избирателям после завершившихся выборов, где он был бодр и четко формулировал мысли.

В Сети тут же родилась версия, что политик якобы притворялся больным ради собственной выгоды.