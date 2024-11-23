23 ноября, 07:15Политика
Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме
Фото: 123RF/palinchak
Президент США Джо Байден допустил оговорку во время торжественного ужина в Белом доме, назвав себя своим мужем. Обычно американский лидер в ходе выступлений представляет себя супругом Джилл Байден.
"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", – приводит РИА Новости слова президента США.
Действующий американский лидер регулярно допускает оговорки или попросту теряется во время публичных мероприятий. К примеру, ранее Джо Байден после своего выступления на G20 ушел в сторону тропического леса, перепутав направление.
В сентябре Байден растерялся и потерял нить событий во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
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