Байден назвал себя своим мужем на торжественном ужине в Белом доме

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Президент США Джо Байден допустил оговорку во время торжественного ужина в Белом доме, назвав себя своим мужем. Обычно американский лидер в ходе выступлений представляет себя супругом Джилл Байден.

"Я муж Джо Байдена. Этим титулом я горжусь больше всего", – приводит РИА Новости слова президента США.

Действующий американский лидер регулярно допускает оговорки или попросту теряется во время публичных мероприятий. К примеру, ранее Джо Байден после своего выступления на G20 ушел в сторону тропического леса, перепутав направление.

В сентябре Байден растерялся и потерял нить событий во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.