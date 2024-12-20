Новости часа: Собянин исполнит желания трех детей из ДНР и Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желание трех детей из ДНР и Москвы исполнит Сергей Собянин. Это произойдет в рамках традиционной акции "Елка желаний".



Завод "Москвич" запустил производство машин для людей с ограниченными возможностями здоровья, указал Дептранс.

Движение на внешней стороне Садового кольца временно закроют 21 декабря для автопробега, указали в пресс-службе департамента.

