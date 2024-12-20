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20 декабря, 23:55

Новости

Новости часа: Собянин исполнит желания трех детей из ДНР и Москвы

Новости часа: Собянин исполнит желания трех детей из ДНР и Москвы

Новости часа: еще один речной маршрут появится в Москве

Собянин принял участие в акции "Елка желаний"

Новости часа: Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин пообещал исполнить мечты троих ребят в рамках акции "Елка желаний"

Новости часа: еще один речной маршрут запустят в Москве в 2025 году

"Мой район. Новости": Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Собянин открыл флагманский центр ГКБ Пирогова с самым современным оборудованием

Собянин открыл новейший флагманский центр ГКБ Пирогова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Желание трех детей из ДНР и Москвы исполнит Сергей Собянин. Это произойдет в рамках традиционной акции "Елка желаний".

Завод "Москвич" запустил производство машин для людей с ограниченными возможностями здоровья, указал Дептранс.

Движение на внешней стороне Садового кольца временно закроют 21 декабря для автопробега, указали в пресс-службе департамента.

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