Две авиакомпании установили скидку 50% для детей на полеты по РФ

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Авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" предусмотрели скидку 50% для детей на перелеты по России. Об этом перевозчики рассказали в своих социальных сетях.

"Аэрофлот" устанавливает фиксированную скидку при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет для перелетов по России с датой вылета от 1 января 2025 года. Скидка применяется к любому тарифу в классе эконом по всей внутренней маршрутной сети и рейсов под кодом SU", – говорится в телеграм-канале компании.

Между тем скидки, установленные в рамках специальных льготных тарифов, сохраняются на прежнем уровне.

"Уральские авиалинии", в свою очередь, сообщили, что будут продавать билеты со скидкой для детей по аналогичным условиям на рейсы от 11 января. На 50% дешевле можно приобрести билеты по тарифам группы промо, эконом и премиум-эконом.

Российские авиакомпании увеличат пассажиропоток на 2–2,5% по итогам года. По словам министра транспорта Романа Старовойта, он составит до 110 миллионов человек.

Россия обеспечивает поддержание летной годности и своевременно проводит замену узлов и агрегатов авиатехники. Перелеты выполнят 18 авиакомпаний, уточнил глава ведомства.

