Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает на прогулку по местам из мультфильмов

11-й зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" посвящен советским комедиям и мультфильмам. На его площадке у посетителей есть возможность прогуляться деревне из "Трое из Простоквашино" или лесу из "12 месяцев".

Кроме того, в "Домике Щелкунчика" можно посетить мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, декорированию открыток, упаковке подарков и многому другому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.