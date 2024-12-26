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26 декабря, 15:00

Город

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает на прогулку по местам из мультфильмов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" приглашает на прогулку по местам из мультфильмов

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

11-й зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" посвящен советским комедиям и мультфильмам. На его площадке у посетителей есть возможность прогуляться деревне из "Трое из Простоквашино" или лесу из "12 месяцев".

Кроме того, в "Домике Щелкунчика" можно посетить мастер-классы по изготовлению елочных игрушек, декорированию открыток, упаковке подарков и многому другому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
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