Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79 лет, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.

Благодаря масштабной и комплексной работе удалось значительно улучшить качество медицинской помощи, а также сократить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний, отметил градоначальник.

По его словам, средняя продолжительность жизни в Москве сопоставима с ведущими мировыми городами.

Собянин в среду, 25 декабря, представил депутатам МГД проект развития Москвы. Он состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии, заявил мэр.

По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.

