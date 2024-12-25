25 декабря, 13:59Мэр Москвы
Собянин: средняя продолжительность жизни москвичей увеличилась с 74 до 79 лет
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Средняя продолжительность жизни москвичей выросла с 74 до 79 лет, заявил Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства столицы перед Мосгордумой.
Благодаря масштабной и комплексной работе удалось значительно улучшить качество медицинской помощи, а также сократить смертность москвичей от наиболее распространенных онкологических, сердечно-сосудистых и других социально значимых заболеваний, отметил градоначальник.
По его словам, средняя продолжительность жизни в Москве сопоставима с ведущими мировыми городами.
Собянин в среду, 25 декабря, представил депутатам МГД проект развития Москвы. Он состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. Москва должна побеждать в борьбе за умы, таланты, инвестиции и технологии, заявил мэр.
По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу. За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. А пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы.
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