Эксперт прокомментировал возможные причины крушения самолета в Актау

Авиаэксперт и основатель сервиса безопасности полетов Андрей Петраков прокомментировал возможные причины крушения самолета.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение со стаей птиц. Он подчеркнул, что точные выводы можно будет сделать только после завершения расследования.

Эксперт отметил, что самолет летел на крейсерской высоте около 10 километров, где птицы встречаются довольно редко, но крупные виды могут представлять опасность. Для предотвращения серьезных последствий самолеты разрабатываются с учетом возможных столкновений: двигатели и лобовое остекление тестируются на устойчивость к ударам определенного размера. Такие меры позволяют минимизировать риск критических повреждений, даже если птица попадает в двигатель или остекление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.