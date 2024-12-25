Собянин анонсировал включение в программу реновации в Москве дома с 9-ю и 12-ю этажами

Программа реновации в Москве станет постоянной и может затронуть дома с 9-ю и 12-ю этажами. Об этом сообщил Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности столичного правительства в Мосгордуме. Также мэр рассказал о том, что до 2030 года в столице построят и реконструируют больше тысячи школ.

Желтый уровень погодной опасности продлен до 26 декабря в столичном регионе из-за гололедицы, которая стала следствием температурных колебаний в течение 25-го числа.

Самолет МЧС РФ с медиками на борту приземлился в Актау для эвакуации в Москву россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета. По данным министра транспорта Казахстана, выжили девять россиян, а еще семь погибли. На месте крушения борта уже найдены черный ящик.

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