Собянин: в Москве будет создана единая цифровая система коммунальных услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве появится единая цифровая система коммунальных услуг, при помощи которой столица добьется максимальной эффективности и прозрачности платежей за жилищно-коммунальные услуги. Об этом Сергей Собянин заявил в ходе ежегодного отчета о работе правительства Москвы перед Мосгордумой.

По словам мэра, площадка будет включать в себя обширный функционал контроля поставок коммунальных и энергетических ресурсов, начиная генерацией, передачей по сетям и заканчивая потребителем.

Между сейчас Собянин сообщил, что стратегия развития Москвы состоит в стремлении столицы к статусу лучшего города Земли. По его словам, остановка или замедление в развитии города будет равно проигрышу.

За прошедший период было успешно осуществлено множество проектов. Пандемия коронавируса и ограничительные меры не смогли остановить развитие столицы, подчеркнул мэр.