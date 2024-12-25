Центр социальной адаптации им Глинки будет оказывать помощь бездомным в праздники

В новогодние праздники в столице будут оказывать помощь бездомным людям в круглосуточном режиме. Этим займется Центр социальной адаптации имени Елизаветы Глинки и городские пункты обогрева. Там также могут помочь в решении жизненных проблем. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

По ее словам, важно не просто дать человеку временный кров, но и предоставить все инструменты для выхода из тяжелой ситуации. Там с каждым работают индивидуально.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.