Москвичам рассказали о посвященных городским волонтерам выставках

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве открылись несколько выставок о городских волонтерах, в том числе три инклюзивные экспозиции и зоовыставка, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Как рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит, на выставочных площадках горожане увидят фотографии главных событий Москвы, портреты активных столичных волонтеров, уникальные инклюзивные произведения мастеров, а также снимки подопечных приютов для животных.

Например, в парке "Таганский" москвичи увидят фотовыставку "Волонтерство сквозь года", которая посвящена 10-летию "Мосволонтера". Экспозиция включает 18 портеров представителей добровольческого сообщества и будет проходить до конца декабря. На полотнах неравнодушные горожане держат фотографии, на которых запечатлены знаковые события в их волонтерской истории.

Так, Надежда Иванова показала кадры с акции "Мы вместе", которая проходила в 2020 году в период пандемии COVID-19. Волонтер Анна Толстых держит в руках снимок из штаба по сбору гумпомощи "Москва помогает". Доброволец Николай Кузнецов показал фотографию с чемпионата мира по футболу 2018 года. Волонтеры патриотического направления Андрей Измайлов, Людмила Горелова, Юрий Потолоков и Владислава Кулакова представили снимки с акций "Линия памяти", "Благодарим вас за Победу", "Улицы героев" и "День флага", а доброволец Римма Некрасова – со Всемирного фестиваля молодежи 2024 года и мероприятий в парке "Зарядье" в 2017-м.

На площадке дизайн-завода "Флакон" 25 ноября открылась инклюзивная выставка "Мир без границ", на которой можно познакомиться с картинами, изделиями ручной работы и другими творениями мастеров с инвалидностью. Выставка доступна каждый день с 11:00 до 21:00 по адресу Большая Новодмитровская улица, дом 36, строение 2. Вход бесплатный.

С 4 до 9 декабря гости Международного форума гражданского участия "Мы вместе" и национальной премии "Патриот-2024" познакомятся с уникальными живыми картинами. Они созданы художниками с ограниченными возможностями здоровья с помощью анимации и ИИ. Работы представлены на стенде "Москва" в ЦВЗ "Манеж".

На выставке в парке "Красная Пресня", которая откроется 10 декабря, москвичи смогут увидеть 15 полотен с фотографиями добровольцев ресурсного центра "Мосволонтер" и фонда "Люблю жизнь". Посетители также узнают, почему герои снимков стали волонтерами инклюзивного направления.

С 12 декабря в 10 торговых центрах и других пространствах пройдут выставки, посвященные историям подопечных приютов для животных. Всего представят 67 снимков питомцев из различных приютов.

На полотнах горожане смогут найти кличку и возраст животного, а также QR-коды с контактами организации и информацией о возможной помощи. Под мольбертами поставят картонные фигурки питомцев. Если собаку или кошку заберут, то на полотне появится картонная корона с надписью: "Уже дома". Помимо этого, на площадках выставки состоятся мастер-классы по изготовлению пледов для кошек.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в Москве свыше 1,3 миллиона человек занимаются волонтерством. При этом больше миллиона из них – молодежь. Мэр уточнил, что добровольцы помогают благотворительным организациям, приютам для бездомных животных и участвуют в сборе гумпомощи. Также волонтеры организуют различные спортивные мероприятия и патриотические акции.