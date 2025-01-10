Собянин: более 17 млн человек посетили в 2024 году музеи и выставки Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 17 миллионов человек посетили столичные музеи и выставки в 2024 году, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

При этом наиболее популярными площадками по итогам прошедшего года стали Московский зоопарк, музеи-заповедники "Останкино и Кусково", "Царицыно" и "Коломенское", а также музейное объединение "Музей Москвы" и Мемориальный музей космонавтики.



Одним из главных проектов столицы среди тех, что были реализованы в 2024 году, Собянин назвал выставку "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х". Она проводилась в Музее Москвы. За время ее работы там побывали свыше 60 тысяч человек.

Вместе с тем в столице ежемесячно проводилась "Московская музейная неделя". Впервые эту акцию провели в 2019 году. С тех пор в ней успели принять участие более 4,5 миллиона посетителей.

Кроме того, в 2024 году на музейных и выставочных площадках состоялось свыше 600 концертов, праздников, театральных представлений, лекций, конференций и форумов. На них пришли около 1,3 миллиона жителей столицы.

При этом выставки и мероприятия Музея Транспорта Москвы в 2024 году посетили более 500 тысяч человек. За год там было организовано 6 выставок, 10 специальных проектов, включая "Ретрорейс", "Тур Культур" и многие другие. Музей также выпустил 3 новые книги, провел свыше 300 экскурсий и 200 лекций, мастер-классов и презентаций.