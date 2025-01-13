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Новости

13 января, 11:30

Новости

Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

Собянин: центры госуслуг за год оказали более 130 тыс консультаций для бизнеса

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В прошлом году на площадках центров госуслуг "Мои документы" провели более 130 тысяч консультаций для представителей малого бизнеса. Итоги работы центров подвел Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Центры поддержки работают по всему городу, включая восемь флагманских офисов. Специалисты помогают предпринимателям по более чем 100 темам, включая открытие бизнеса, выбор налоговой системы и меры поддержки от столичных властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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