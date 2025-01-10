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10 января, 11:45

Туризм

Москвичам рассказали, как сервис Russpass помогает спланировать отдых

Москвичам рассказали, как сервис Russpass помогает спланировать отдых

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Сервис Russpass помогает москвичам и туристам из других городов планировать досуг. С его помощью можно найти интересные маршруты, забронировать билеты на экскурсии, выбрать рестораны и даже составить индивидуальный план путешествия.

В 2020 году проект стал полноценной платформой для тех, кто хочет сделать свои поездки комфортнее.

На сайте или в приложении Russpass представлены музеи, достопримечательности, места отдыха и уже готовые маршруты. Например, в разделе "Зима в Москве" собраны тематические подборки, такие как катки, рождественские ярмарки и фестивали. Пользователи могут редактировать маршруты, добавлять и удалять пункты, а также выбирать способ передвижения – автомобиль, метро или общественный транспорт.

Сервис доступен и в офлайн-формате. Сотрудники туристско-информационного центра на Тверской помогают посетителям строить маршруты и бронировать билеты прямо на месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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