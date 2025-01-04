Московские ветврачи спасли щенка овчарки, подавившегося костью

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Московские ветеринары спасли шестимесячного щенка овчарки, который подавился костью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГБУ "Мосветобъединение".

Животное привезли на прием в Бутовскую ветклинику. Собаку рвало после еды, также отмечалась болезненность при пальпации в районе эпигастрия. При этом во время сбора анамнеза хозяева утверждали, что щенок не мог съесть какое-либо инородное тело.

Тогда врачи решили сделать рентген и выявили признаки инородного тела в желудке. В связи с этим было принято решение об оперативном вмешательстве. Операцию планировали провести под газовым наркозом, воспользовавшись местной анестезией. В результате врачам удалось извлечь из желудка собаки большой фрагмент кости.

После операции щенок быстро пришел в себя. Однако его ситуация была осложнена тем, что у медиков не было возможности для проведения предоперационного обследования. Это привело к тому, что при аускультации были выявлены брадикардия и наркозные риски.

Ветеринары также обратили внимание, что владельцы собак часто недооценивают опасность костей. При этом особую опасность для животных представляют птичьи кости, обладающие трубчатой структурой, а также те, которые собака может легко разгрызть на фрагменты. Кроме того, вареные кости могут оказаться незаметны на рентгене, что усложнит для медиков постановку диагноза.

"Угощение костями может закончиться закупоркой ЖКТ, травмами желудка и пищевода и сложной операцией под общим наркозом. А в случаях когда владельцы животных не проявляют оперативность, чтобы доставить животное к ветврачу, не исключен и летальный исход", – рассказали эксперты.

Ранее столичный ветеринар успешно прооперировал собаку со сложной опухолью на морде. Владельцы пса Вальтера долго не решались на операцию, но обратиться к специалисту пришлось уже тогда, когда новообразование стало мешать собаке.