В Москве прооперировали собаку с опухолью на морде

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Столичный ветеринар, хирург Сергей Боричук успешно прооперировал собаку со сложной опухолью на морде, об этом пишет Мосветобъединение в своем телеграм-канале.

Владельцы пса Вальтера долго не решались на операцию, но обратиться к специалисту пришлось уже тогда, когда новообразование стало мешать собаке. Вальтеру к тому моменту потребовалось еще и провести пластику дефекта.

Хирург не только удалил опухоль, но и выполнил пластику с минимальным временем заживления. При этом рецидивов у собаки быть не должно.

Ранее ветеринарные врачи призвали граждан обращать внимание на стеклянные новогодние украшения. Они являются очень опасными для домашних животных, так как осколки разбитых предметов могут поранить их. Лучшим решением будет использовать игрушки из матового пластика, дерева или ткани.

