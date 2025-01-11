Налипание мокрого снега и гололед прогнозируются в Москве до утра 12 января

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Налипание мокрого снега, гололед и сильная гололедица ожидаются местами в Москве в ближайшие часы, предупредили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Неблагоприятные прогнозы, по словам синоптиков, сохранятся до утра 12 января. В связи с этим пешеходов призвали быть внимательными и аккуратными во время пребывания на улице, а водителей – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Тем временем в ночь на 13 января в Московском регионе ожидается до минус 4–8 градусов. Во вторник, 14 января, в ночной период столбики термометров покажут минус 4–9 градусов. При этом дневная температура в городе сохранится в диапазоне минус 1–3 градусов. В эти дни в столичном регионе также пройдет небольшой снег.

Сохраняя достаточно высокие температурные значения, весна в Москве может наступить раньше срока. При этом снежный покров может полностью сойти уже к началу апреля.

По прогнозам, среднемесячная температура воздуха в марте будет на 4 градуса превышать норму. На 3 градуса теплее многолетних значений окажется и апрель.