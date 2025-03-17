Курс юаня упал ниже 11,5 рубля впервые с 28 июня 2024 года

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Курс юаня в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 17 марта, опустился ниже 11,5 рубля. Это произошло впервые с 28 июня 2024 года.

По состоянию на 16:23 по московскому времени курс китайской валюты снизился на 30,8 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов – до 11,493 рубля. К 16:28 юань находился на уровне 11,5 рубля.

Тем временем расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа 2024 года. К 12:29 по московскому времени американская валюта снизилась на 1,74 рубля и составила 83,66 рубля.

Ранее аналитик Дмитрий Александров рассказал, что доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например снижения геоэкономической напряженности. Тем не менее эксперт спрогнозировал дальнейшее движение курса рубля в свете продолжающихся переговоров и возможного смягчения ограничений на использование валюты в международных расчетах.