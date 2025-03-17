Внебиржевой курс доллара опустился ниже 84 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 84 рублей впервые с 27 августа 2024 года. Это следует из данных торгов.

Согласно информации на 12:29 по московскому времени, американская валюта снижалась на 1,74 рубля и составляла 83,66 рубля.

При этом, по данным на 10:31 по московскому времени, курс доллара на российском межбанковском рынке падал на 0,32%, до 84,98 рубля. Позже он ускорил снижение и находился на уровне 84,83 рубля. Курс евро, в свою очередь, в это время составлял 92,289 рубля.

Ранее аналитик Дмитрий Александров рассказал, что доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например снижения геоэкономической напряженности. Тем не менее эксперт спрогнозировал дальнейшее движение курса рубля в свете продолжающихся переговоров и возможного смягчения ограничений на использование валюты в международных расчетах.

В свою очередь, аналитик Георгий Остапкович ожидает роста курса доллара до 90 рублей в апреле. По его мнению, в указанном месяце тенденция к понижению американской валюты прекратится и начнется постепенное вялотекущее повышение доллара и ослабление рубля.

