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Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей впервые с 11 марта. Об этом свидетельствуют данные площадки "Финам".

По данным на 10:31 по московскому времени, курс доллара снижался на 0,32%, до 84,98 рубля. Позже он ускорил снижение и находился на уровне 84,83 рубля. При этом курс евро, по данным на 10:59, составлял 92,289 рубля.

Между тем доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например, снижения геоэкономической напряженности, считает аналитик Дмитрий Александров. Эксперт спрогнозировал дальнейшее движение курса рубля в свете возможного смягчения ограничений на использование валюты в международных расчетах.

В свою очередь, аналитик Георгий Остапкович ожидает роста курса доллара до 90 рублей в апреле. По его мнению, в указанном месяце тенденция к понижению американской валюты прекратится и начнется постепенное вялотекущее повышение доллара и ослабление рубля.