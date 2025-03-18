Курс евро на межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей

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Курс евро на российском межбанковском рынке опустился ниже 89 рублей впервые с 20 июня 2024 года, следует из данных площадки "Финам".

По состоянию на 10:16 по московскому времени 18 марта курс валюты снизился на 1,98% и составил 89,308 рубля. К 10:31 падение ускорилось и курс евро оценивался в 88,879 рубля, что на 2,45% ниже предыдущего значения.

В свою очередь, к 10:26 18 марта внебиржевой курс доллара снизился на 1,35 рубля, благодаря чему стоимость валюты составила 80,74 рубля. Это стало самым низким показателем для американской валюты впервые с 19 июня прошлого года.

Накануне курс юаня упал до 11,5 рубля. По состоянию на 16:23 курс китайской валюты снизился на 30,8 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов – до 11,493 рубля.

Ранее экономист Георгий Остапкович спрогнозировал в апреле рост курса доллара выше отметки в 90 рублей. Специалист считает, что в апреле тенденция к понижению американской валюты прекратится, после чего начнется постепенное повышение доллара и ослабление рубля.