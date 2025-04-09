Стоимость биткоина превысила 80 тыс долларов после заявления Трампа

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Стоимость биткоина увеличилась на 5,5% и достигла 81 313 долларов, следует из данных торгов криптовалютами на бирже Binance.

Биткоин подскочил после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней введения взаимных пошлин на импорт из 75 стран. Кроме того, американский лидер заявил о повышении торговых пошлин в отношении Китая до 125%.

До этого стоимость биткоина оценивалась примерно в 77 тысяч долларов.

2 апреля Трамп ввел взаимные пошлины на импорт из 185 стран мира. Минимальная ставка пошлин была установлена на уровне 10%, на товары из ЕС – 20%, а тарифы на импорт из Китая составили 34%.

В свою очередь, власти Китая ответили на тарифную политику Трампа. Сначала были введены дополнительные 34% пошлин на всю продукцию из Штатов, а позже Пекин анонсировал новое увеличение тарифной ставки на импорт из США – с 10 апреля до 84%.

Трамп считает, что Пекин использует нечестные методы введения пошлин. По его словам, страна манипулирует валютой для их компенсации.