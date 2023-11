Опубликована последняя песня рок-группы The Beatles

Фото: AP Photo

Опубликована последняя песня британской рок-группы The Beatles, передает ТАСС.

Композиция Now and Then продолжительностью 4 минуты 8 секунд прозвучала в эфире радиостанции BBC в 14:00 по лондонскому времени (17:00 по Москве) 2 ноября. Также песня стала доступна на всех ведущих мировых стриминговых платформах. В пятницу, 3 ноября, копии композиции поступят в продажу на компакт-дисках, виниле и кассетах.

Для поклонников "ливерпульской четверки" – Джона Леннона, Джорджа Харрисона, Пола Маккартни и Ринго Старра – песня не стала новой. На протяжении 45 лет ее запись существовала в низком качестве. Сейчас композиция звучит чистым голосом Леннона. Ее очистили от посторонних шумов и помех с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, запись дополнили партией ритм-гитары Харрисона, которую записали в 1995 году. В 2022 году песню доработали бас-гитарист Маккартни и ударник Старр. Также гитарную аранжировку добавил сын продюсера почти всех альбомов The Beatles Джорджа Мартина Джайзл.

Изначально демоверсия песни Now and Then была записана Ленноном в 1978 году. Почти через 15 лет после убийства Леннона, которое произошло в 1980 году, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта, помеченные "для Пола". Среди них были композиции Free as a Bird и Real Love. Эти синглы вышли отдельно в 1995 году. Вокал Леннона с кассеты удалось свести с музыкальной темой, доработанной Маккартни, Старром и Харрисоном, и их голосами.

Композицию Now and Then участники группы пытались записать студийно, однако столкнулись с несколькими трудностями. По мнению Харрисона, песня была слабой и он не хотел с ней работать. Также мешало низкое качество записи. При этом Маккартни признался, что никогда не оставлял идеи поработать над песней. Позже кинематографическая компания режиссера Питера Джексона создала компьютерное приложение, которое смогло убрать лишние звуки, оставив лишь голос Леннона и партию фортепьяно.

Накануне релиза песни был опубликован 15-минутный документальный фильм. В нем 81-летний Маккартни и 83-летний Старр рассказали об обстоятельствах создания последней песни The Beatles. По словам Старра, после смерти Леннона он не чувствовал так сильно его присутствия, как при работе над композицией. Маккартни, в свою очередь, признался, что ему повезло, что эти люди были в его жизни.

"И мы все еще работаем над музыкой The Beatles в 2023 году!" – сказал Маккартни.

Ранее сообщалось, что британский музыкант Пол Маккартни работает над документальным проектом, в котором расскажет о своей жизни после распада музыкальной группы The Beatles. Документальный фильм получит название "Человек в бегах". В основу картины войдут ранее не опубликованных видео и фото из архива Пола Маккартни и его первой жены Линды Маккартни, а также интервью.