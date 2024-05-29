Биолог Лялина: людям с болезнями сердца лучше не работать на даче

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Людям с заболеванием сердца, артериальной гипертонией или другими сердечно-сосудистыми проблемами не стоит работать на даче, особенно в жаркую погоду, так как они могут испытывать трудности при физической нагрузке, заявила биолог Ирина Лялина. Об этом сообщает газета "Известия".

Под предостережения также подпадают люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и дыхательной или иммунной системы, диабетики и аллергики, реагирующие на пыльцу, плесень или другие раздражители, которые встречаются на садовом участке, уточнила эксперт.

По ее словам, не менее опасными садовые дела могут быть и для страдающих психическими заболеваниями, например депрессией и тревожным расстройством, так как такая нагрузка может вызвать стресс.

"Перед началом садовых работ людям с вышеперечисленными заболеваниями рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы оценить риски и получить рекомендации, которые помогут сделать работу в саду безопасной и полезной", – порекомендовала она.

Ранее юрист Анастасия Асабина предостерегла россиян от продажи картофеля с дачи, потому что за это можно получить штраф до двух тысяч рублей. По словам специалиста, нарушителями являются дачники, которые зарабатывают на продаже собственноручно выращенных овощей, не имея при этом государственной регистрации или лицензии.