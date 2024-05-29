Песков переадресовал в Минобороны вопрос о последствиях атак БПЛА ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о последствиях удара ВСУ по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани, о котором ранее заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин, и последствиях ядерного паритета между РФ и США.

"Вопрос специфический, я рекомендую адресовать его в наше оборонное ведомство", – сказал представитель Кремля.

Рогозин ранее возложил ответственность за повреждение объекта на США. По его мнению, они являются заказчиками преступления и заранее знали о планах ВСУ. В связи с произошедшим Рогозин пригрозил ответом Вашингтону.

До этого из-за атаки БПЛА на территории Туапсе загорелся нефтеперерабатывающий завод. Спасатели оперативно ликвидировали огонь. О пострадавших не сообщалось.

