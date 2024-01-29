Рогозин заявил, что желает Зеленскому сдохнуть в 2024 году

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Сенатор от Запорожской области, бывший руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пожелал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сдохнуть в этом году, а самой Украине – сдаться. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Я за выполнение тех задач, которые поставил перед нами президент (Владимир Путин. – Прим. ред.), – демилитаризацию и денацификацию. И это надо понимать не как уничтожение украинских мужчин в военной форме. Я их много раз допрашивал, и идейных там мало осталось", – сказал Рогозин.

Он добавил, что денацификация является уничтожением идеологов и "бандеровщины как явления и ее носителей". По словам Рогозина, российская сторона обязана провести это, пусть даже придется потратить на это 30 лет.

Запорожский сенатор подчеркнул, что РФ следует "выбить из головы украинского общества чванливое чувство хуторского превосходства и физически ликвидировать главарей украинского фашизма". Также он отметил, что демилитаризация на Украине необходима. В рамках этого, продолжил он, следует отодвинуть от российских границ "чужой агрессивный военный потенциал".

Между тем Зеленский заявил, что остановить конфликт на Украине и исключить третью мировую войну можно с помощью денег. По его словам, для этого западным государствам следует вовремя выделять Киеву помощь. Президент вновь указал, что Украина зависит от военной помощи США и Евросоюза.

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