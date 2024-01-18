В США назвали следующий шаг Запада и Украины против России – СМИ

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Запад должен помочь Киеву атаковать Крым и перерезать логистику российских военных, действующих на юге Украины, пишет автор издания The Hill Глен Ховард.

По его словам, это будет следующим шагом на Черном море. Журналист напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский просил у Запада немецкие крылатые ракеты Taurus, но немецкие чиновники отказали из-за страха эскалации конфликта.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что Киев в 2024 году усилит диверсии против Москвы. С его слов, целями могут стать объекты материально-технического снабжения, также в приоритете будут Крым и Черное море.

Аксенов сообщил о сбитых силами ПВО крылатых ракетах над территорией Крыма