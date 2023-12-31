Чем больше угроз будет создавать РФ Киев, тем жестче будет действовать Россия – Небензя

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Атака ВСУ на Белгород является заранее спланированным терактом против мирного города. Такое заявление сделал в ходе выступления на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с обстрелами Белгорода постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан. В результате заранее спланированного и тщательного подготовленного обстрела центральной части города по состоянию на сейчас погибло 18 человек, из них трое детей", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что обстрелы населенных пунктов Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других российских регионов, безжалостные убийства мирных жителей, являются свидетельством агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима президента Украины Владимира Зеленского. По словам российского постпреда, киевский режим стремится в бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

Он также заявил, что большинство стран Евросоюза, а также США и Великобритания являются соучастниками совершаемых киевской шайкой преступлений. Постпред РФ подчеркнул, что все организаторы и исполнители теракта в Белгороде понесут наказание.

Небензя отметил, что одной из задач СВО является ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, и заявил, что чем больше подобных угроз будет создаваться, тем жестче будет действовать Россия.

Постпред РФ также выразил недоумение, почему генеральный секретарь организации молчит по поводу теракта в Белгороде.

30 декабря губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Число погибших в результате обстрела в Белгороде, согласно последним данным, составило 18 человек. Количество пострадавших увеличилось до 111 человек.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.