Количество погибших в Белгороде увеличилось до 18 человек

Фото: ТАСС/МЧС России

Число погибших в результате обстрела в Белгороде возросло до 18 человек. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Кроме того, уточняется, что количество пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) тоже увеличилось до 111.

30 декабря Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона призвал жителей Белгорода спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

После Гладков заявил, что сигнал о ракетной опасности отменен. Он также объявил о запуске горячей линии для приема заявок о пострадавших и зафиксированных повреждениях после обстрела.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Владимиру Путину уже доложили о ситуации, сложившейся в Белгородской области в связи с обстрелом региона.

СК РФ возбудил несколько уголовных дел в связи с обстрелом Белгородской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, сообщила, что Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН 30 декабря в 00:00 по обстрелу. При этом первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что РФ попросила включить в собрание постпреда Чехии.



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