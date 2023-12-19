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19 декабря, 14:51

Политика

Путин заявил, что воссоединение Крыма с РФ спасло жителей региона от резни

Фото: 123RF/bloodua

Владимир Путин заявил, что в Крыму произошла бы резня, если бы российская сторона не присоединила полуостров после государственного переворота в Киеве в 2014 году. Об этом президент заявил на коллегии Минобороны РФ.

"Нам ничего не оставалось, как поддержать Крым, иначе там резню бы устроили", – отметил он.

Ранее глава государства заявил, что если бы Украина адекватно относилась к гражданам РФ, то Москва не стала бы возвращать Крым в свой состав. Кроме того, если бы там хорошо относились к русским, их языку и культуре, то не было бы никакого госпереворота.

По словам Путина, никому бы в голову не пришло возвращать полуостров, если бы граждан РФ уважали.

Позже российский лидер назвал войной между братьями происходящее сейчас на Украине. Президент уточнил, что весь юго-восток Украины был пророссийским, так как берег Черного моря после войн с Турцией отошел к России.

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