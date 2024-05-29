Краснодарский вуз отверг связь с женщиной, покончившей с собой на их территории

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В Кубанском государственном аграрном университете (КубГАУ) рассказали, что женщина, которая покончила жизнь самоубийством на их территории, не имела отношения к вузу. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу КубГАУ.

По данным университета, их территория открытая для всех горожан, поэтому предусмотреть и предотвратить подобные случаи невозможно. Женщина покончила с собой на старом футбольном поле, которое находится рядом с храмом КубГАУ и недалеко от проезжей части, которая проходит мимо вуза, уточнили в пресс-службе.

СМИ сообщали, что инцидент произошел 28 мая. Погибшая женщина якобы называла себя лайф-коучем и психологом, требований перед самоубийством она не высказывала.

Ранее тело женщины с ножевыми ранениями в области живота обнаружили в Керамическом проезде на севере Москвы. Убитая была 1969 года рождения. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.