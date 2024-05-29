Жена новосибирского депутата Тарасова назвала город "Мухосранском"

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Жена депутата новосибирского городского совета Александра Тарасова назвала город "Мухосранском". Об этом сообщает портал NGS.

В материале напомнили, что сын женщины сейчас учится во Франции. Однако, по словам самой супруги депутата, она оскорбительно высказалась в адрес города по другой, более уважительной причине.

Так, женщина объяснила, что она решила отправиться на пробежку в рамках забега в Академгородке. Но после этого она села в машину и начала плакать, так как у нее аллергия на пыль, из-за которой ей было тяжело дышать. При этом Мария добавила, что назвала таким образом город у себя на странице в соцсетях, доступную лишь друзьям.

"Казалось, что усугубить ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась все хуже и хуже. Безусловно, это было резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом", – объяснилась супруга депутата.

Она также подтвердила, что ее сын действительно уехал в 2021 году учиться во Францию, когда в Новосибирском государственном университете (НГУ) еще действовала программа по получению двойных дипломов.

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