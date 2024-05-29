Посольство выразило надежду на скорейшее освобождение заложника из РФ в Газе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Дипломаты из российского посольства в Израиле выразили надежду на скорейшее освобождение россиянина Александра Труфанова, которого удерживают палестинские радикалы в секторе Газа, после публикации с ним видеоролика. Соответствующее заявление доступно на сайте диппредставительства.

Запись длится 30 секунд. На ней похищенный мужчина называет свое имя и заявляет, что в ближайшее время расскажет о том, что произошло с ним и прочими заложниками в анклаве. Труфанов также обращается к израильтянам, выходящим на митинги в поддержку семей заложников, и призывает их "быть терпеливыми".

"В связи публикацией 28 мая видеоролика с участием гражданина России и Израиля А. В. Труфанова хотели бы отметить <...> российская сторона продолжает работу по скорейшему возвращению всех удерживаемых в секторе Газа граждан <...> А. В. Труфанова, А. М. Козлова, А. Г. Лобанова", – говорится в сообщении.

После нападения членов палестинского движения ХАМАС на Израиль РФ на постоянной основе поддерживает связь с семьями всех россиян, которые находятся в заложниках, уточнили в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что Россия с самого начала эскалации выступала за освобождение всех заложников и собирается продолжать действовать в этом направлении.

Помимо этого, дипломаты напомнили, что при поддержке МИД РФ, посольства и военных, сотрудничавших с Израилем, осенью 2023 года были освобождены трое россиян: Р. О. Кривогий, И. А. Татти и Е. Ю. Труфанова, а также несколько граждан Израиля: Яфа Адар, Сапир Коэн и Галя Таращански.

До этого в Израиле опубликовали другое видео, на котором показано, как последователи палестинского движения ХАМАС увозят в сектор Газа изувеченных гражданок Израиля. Видео было смонтировано из материала с нательных камер ХАМАС. Его опубликовали с разрешения семей заложников. На кадрах видно жестокое и унизительное обращение палестинского движения с девушками со следами побоев на лицах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

