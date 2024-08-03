Рок-группа Aerosmith объявила о завершении гастрольной деятельности

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Рок-группа Aerosmith объявила о прекращении гастролей. Музыканты отменили свой прощальный тур Peace Out, который анонсировали в мае 2023 года, сообщается в соцсети X.

В сентябре фронтмен группы Стивен Тайлер повредил голосовые связки, после чего коллектив отложил оставшиеся концерты в рамках тура до следующего года.

"Мы всегда хотели поразить вас своим выступлением. Как вы знаете, голос Стивена – инструмент, не похожий ни на один другой. Он провел месяцы, неустанно работая над тем, чтобы восстановить голос", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полностью восстановить голосовые связки невозможно, поэтому группа приняла "душераздирающее и сложное, но необходимое решение уйти с гастрольной сцены".

Ранее гитарист и один из основателей американской рок-группы Fall Out Boy Джо Троман заявил, что временно покидает группу. Артист отметил, что его психическое здоровье стремительно ухудшилось за последние несколько лет. Он добавил, что вернется в Fall Out Boy, когда почувствует улучшение своего состояния.

