Stuttgarter Zeitung: вокалистку Linkin Park заподозрили в связях с саентологией

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Новая вокалистка рок-группы Linkin Park Эмили Армстронг может состоять в секте саентологов, пишет немецкое издание Stuttgarter Zeitung.

В материале говорится, что слухи по этому поводу появились после ее первого выступления с группой 5 сентября в Лос-Анджелесе. Музыкант и участник рок-группы The Mars Volta Седрик Бикслер-Завала опубликовал пост с обвинениями в сторону Армстронг. Он уличил певицу в поддержке актера Дэнни Мастерсона, осужденного за сексуальное насилие, и тесных связях с Церковью саентологии, которая также выступала в пользу артиста.

После этого появились слухи, что Армстронг якобы присутствовала на гала-концерте Церкви саентологии в 2013 году, однако подтверждения этой информации нет. Тем не менее поклонники Linkin Park оказались сильно возмущены. Многие из них считают, что Честер Беннингтон, который являлся фронтменом группы до 2017 года, сам являлся жертвой сексуального насилия и поэтому не одобрил бы участие в проекте человека, связанного с Мастерсоном и саентологией.

Беннингтон умер в 2017 году. Музыканта обнаружили мертвым в его доме в Палос-Вердес в Калифорнии. У него остались шестеро детей. 6 сентября Linkin Park объявила о выходе первого студийного альбома с момента его кончины. Он будет называться From Zero и включит в себя 11 треков.

В свою очередь, группе предрекли неудачу из-за воссоединения. Как отметил российский музыкант Юрий Лоза, Linkin Park не сможет "дважды войти в одну реку". При этом он подчеркнул, что не принадлежит к числу поклонников этой группы и не следит за творчеством музыкантов.