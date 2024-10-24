Рэперша Карди Би отменила ближайшие выступления из-за экстренной госпитализации

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/iamcardib

Исполнительница Карди Би отменила выступление на фестивале ONE Musicfest из-за экстренной госпитализации. Об этом рэперша сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Певица поблагодарила поклонников за понимание и заверила их в скорой встрече на концертах.

"Не переживайте. С любовью", – завершила рэперша свое сообщение.

Между тем британский рок-музыкант Оззи Осборн признался, что его мечта вновь выйти на сцену разрушилась из-за тех многочисленных операций, которые он пережил. Несмотря на болезнь Паркинсона, которую диагностировали исполнителю в 2020 году, именно операции не дают ему снова выступать.

Однако певец сохраняет позитивный настрой и чувство юмора. Он поделился, что даже рассматривал возможность установки бионических ног, чтобы снова выйти на сцену.