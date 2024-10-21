LS: Кайли Дженнер хочет родить ребенка от Тимоти Шаламе

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyliejenner

Американская модель Кайли Дженнер всерьез думает о том, чтобы родить ребенка от актера Тимоти Шаламе. Об этом сообщило издание Life&Style со ссылкой на источники, передает "Газета.ру".

По словам собеседника издания, Дженнер считает, что Шаламе – "идеальный кандидат" на роль отца ее третьего ребенка.

"Кайли открыто заявляет, что хочет, чтобы они начали работать над этим, и, похоже, уверена, что Тимоти не отпугнет дополнительное давление", – подчеркнул инсайдер из окружения звезд.

Однако, по словам источника, отношения пары сложно назвать идеальными. Он уточнил, что по поведению Шаламе складывается ощущение, что он предан и готов надеть кольцо, когда как его ближайшее окружение видит совсем другую сторону артиста.

"Когда он с ними, он ведет себя скорее как одинокий парень, чем как человек в счастливых отношениях", – пояснил информатор.

Тем временем американская актриса Дженнифер Лоуренс, известная по главной роли Китнисс Эвердин в фильмах "Голодные игры", готовится стать мамой во второй раз. Недавно СМИ заметили ее направляющейся на ужин в Лос-Анджелесе и опубликовали соответствующие кадры. На фотографиях заметен ее округлившийся живот.

Кроме того, информацию о беременности подтвердил и представитель Лоуренс. Отцом будущего ребенка является муж актрисы, директор художественной галереи Кук Марони. Первенец у супругов появился в феврале 2022 года. Сына они назвали Сай в честь американского художника Сая Твомбли.