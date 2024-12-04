Юрист Цуков: Телегин обратился в суд, чтобы закрепить свой запрет на вывоз дочери за рубеж

Фото: vk.com/ПЕЛАГЕЯ - Официальная группа

Хоккеист Иван Телегин обратился в суд для закрепления запрета на выезд его дочери от певицы Пелагеи за пределы страны. Об этом заявил изданию Pravda.Ru заслуженный юрист Московской области, почетный адвокат России Евгений Цуков.

Адвокат подчеркнул, что если один родитель вывозит общего ребенка за рубеж, то второй супруг должен обязательно дать согласие на выезд в отпуск на конкретно установленный период.

"В любом случае должен дать нотариальное разрешение. Потому что в любом случае при провозе за границу (неважно каким видом транспорта) будет предоставляться свидетельство о рождении этого ребенка. И если там указан муж или жена, а вывозит один из родителей, то просто-напросто не выпустят", – подчеркнул юрист.

По его словам, закон обязывает родителя всегда иметь при себе согласие другого родителя на вывоз ребенка за рубеж.

"Закон связан с тем, что, в принципе, конкретных случаев, когда родитель выезжает за границу с ребенком и в зависимости от обстоятельств либо просит там убежище, либо контракт заключает или еще что-то, остается там, в конце концов, на постоянное жительство, случаев таких достаточно, поэтому в законе указано: получи согласие второго родителя, даже если родители вообще в браке не состояли, но он признал ребенка и в свидетельстве о рождении он указан. Все, он должен дать согласие на выезд на каникулы, в отпуск", – заключил Цуков.

Ранее Телегин через суд запретил их совместной с певицей дочери Таисии провести новогодние каникулы с мамой за границей. Сам спортсмен уверяет, что им движет страх, что Пелагея увезет ребенка навсегда. При этом адвокат певицы отметил, что отец, так переживающий из-за потенциальной разлуки с дочерью, уже давно не выходил с ней на связь.