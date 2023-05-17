Концерт Пелагеи отменили в Оренбурге

Фото: Москва 24/Татьяна Уханова

Концерт российской певицы Пелагеи в Оренбурге не состоится. Об этом исполнительница сообщила в своем телеграм-канале.

Выступление должно было пройти 18 мая, но организаторы отменили его по техническим причинам и перенесли на осень, отметила Пелагея.

"Мы очень расстроены и приносим всем свои извинения", – заявила певица.

Ранее свои концерты в РФ отменил российский рэп-исполнитель Loqiemean. До этого появилась информация, что Лига безопасного интернета направила соответствующее обращение в Генпрокуратуру РФ . Причина – выступление исполнителя против проведения специальной военной операции на Украине.

В феврале в регионах не состоялись концерты Инстасамки. Екатерина Мизулина обвинила ее в рекламе наркотиков и разврате во время выступлений. Девушка же рассказала, что для весеннего тура подготовила программу без "фирменных выходок".