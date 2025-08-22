Видео: телеграм-канал Mash

Певец Филипп Киркоров упал на сцене во время концерта в Казани, сообщает "Московский комсомолец"

По задумке режиссера исполнитель должен был подняться по ступенькам. В какой-то момент Киркоров не удержал равновесие и упал. Танцоры подняли певца, а тот продолжил выступление. Зрители ему аплодировали и выстраивались с букетами в очередь у сцены.

"Филипп – настоящий герой! Не каждый сможет после падения продолжить петь!" – сказала одна из зрительниц.

Как уточнило издание, на репетиции певец уже испытывал сложность в этом моменте шоу. Поднимаясь по ступенькам, он потерял равновесие, однако танцоры смогли его удержать.

Комментировать произошедшее Киркоров отказался и скрылся в гримерке. По словам его концертного директора Екатерины Успенской, певец не получил серьезных травм в результате случившегося.

"Главное – уметь встать после падения", – сказала она РИА Новости.

Ранее певец получил ожог рук после того, как во время выступления в Санкт-Петербурге воспламенилась его куртка. Огонь возник из-за фейерверка.

По данным СМИ, у Киркорова диагностировали ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит, частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию. Артист проходил лечение в больнице.