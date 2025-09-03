Певец Егор Крид заявил, что Екатерина Мизулина ломает детям психику

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина ломает детям психику, а также совращает несовершеннолетних и обесценивает семейные ценности, заявил певец Егор Крид в своем телеграм-канале.

Так Крид ответил на обвинения Мизулиной в "умышленном совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних".

"Зато, я считаю, что разрушать семью в ГОД СЕМЬИ и потом бегать по школам пиарить эту историю, отвратительно наигранно сосаться на глазах у восьмилетних ребят – это не просто совращение несовершеннолетних и обесценивание семейных ценностей – у этих детей навсегда разрушена психика из-за какой-то женщины" – написал Крид, передает "Газета.ру".

Кроме того, он добавил, что поставленный номер, где есть поцелуй, – не нарушает семейные ценности и не развращает малолетних. Певец отметил, что поцелуи – это нормально, так как они являются "неотъемлемой частью нормальных, здоровых отношений между парнем и девушкой".

Вместе с этим Крид обвинил Мизулину в том, что она соединяет важные для страны вещи вместе с тем, "с чем нельзя смешивать и взбалтывать", и таким образом глава "Лиги безопасного интернета" пытается настроить общественность против тех, кому она завидует, а также заработать себе "очки". Также он добавил, что многое мог бы рассказать про девушку, но не будет этого делать.

При этом заявил, что переделает тот самый номер, который вызвал столько обсуждений.

