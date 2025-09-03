Шуфутинов день предложили сделать официальным праздником

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный предложил сделать Шуфутинов день официальным праздником в России. Об этом сообщает News.ru.

Данная идея появилась после того, как певец Михаил Шуфутинский выпустил песню "3 сентября". Запашный, который лично знаком с артистом, назвал данную композицию хитовой. По его словам, она стала трендом, который вызывает улыбку и уважение.

Российский артист цирка также отметил, что рад тому, что люди каждый год вспоминают творчество Шуфутинского. Запашный признался, как несколько раз ставил постановку 3 сентября, поэтому его шоу заканчивалось именно под композицию Шуфутинского.

"Люди включали фонарики, хлопали. Аплодировали не только зрители, но и артисты", – отметил директор Большого Московского цирка.

Сам Шуфутинский в беседе с ТАСС заявил, что 3 сентября является удивительным днем.

"Он давно уже не просто число в календаре, а настоящий народный праздник, который мне подарила наша с вами общая любовь к этой песне", – сообщил артист.

Исполнитель отметил, что каждый год 3 сентября он собирает полный зал слушателей, которые приходят на его концерт и отмечают этот день вместе с ним. Певец указал, что интерес со стороны общественности превратил данную дату в культурное событие, которое объединяет людей.

Песня "3 сентября" входит в альбом Шуфутинского "Гуляй, душа!", который был выпущен в 1994 году. Композиция со временем стала популярной. Ежегодно в этот день соцсети наполняются шутками, посвященными "Шуфутинову дню". Данная дата ассоциируется с ироничным музыкальным напоминанием о смене календарного листа.

Артист также рассказывал, что песня "3 сентября" много лет не исполнялась на концертах после выхода в 1994 году. По его словам, она просто не подходила под репертуар "того времени". Шуфутинский также признался, что мемы, посвященные песне, его абсолютно не раздражают, так как они делаются "по-доброму".

