Крид и Шуфутинский выпустили новую версию песни "Третье сентября"

Фото: youtube.com/"Егор Крид"

Музыкант Егор Крид совместно с заслуженным артистом России Михаилом Шуфутинским выпустил обновленную версию композиции "Третье сентября", песня уже доступна для прослушивания.

Она появилась в Сети ночью на 2 сентября. Так, в новой версии Крид читает рэп в куплетах, а припев Шуфутинского звучит так же, как в оригинальном музыкальном произведении.

Ранее Михаил Шуфутинский рассказал, как относится к повышенному вниманию к его песне "Третье сентября".

Знаменитую композицию он впервые исполнил в 1993 году. Она стала одним из главных хитов в карьере артиста. Впоследствии трек получил славу всенародного мема: каждый год в этот день интернет пополняется сотнями картинок со строчками из песни. Пользователи Сети даже дали 3 сентября шуточное название "Шуфутинов день".

Шуфутинский подчеркнул, что очень рад реакции слушателей на свое творчество.

