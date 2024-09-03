Продюсер Бабичев назвал соцсети причиной популярности песни "3 сентября" Шуфутинского

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Песня Михаила Шуфутинского "3 сентября" стала хитом благодаря соцсетям. Об этом в беседе с News.ru заявил продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

По его мнению, успех не был бы возможен без развития интернета и социальных сетей, ведь песня "выстрелила" спустя 20 лет после выхода. Как считает Бабичев, во многом это связано с появлением мема с темнокожим рэпером, который очень похож на Шуфутинского.

"Шуфутинский реально должен благодарить интернет, молодежь, соцсети за эту популярность, которая обеспечила ему безбедную старость. Есть этот мем, есть популярность Шуфутинского среди школьников и тинейджеров, они знают, кто такой дядя Миша", – сказал Бабичев.

При этом, по словам продюсера, с точки зрения музыкальной составляющей "3 сентября" является обычной композицией. Бабичев отметил, что в преддверии 3 сентября Шуфутинский поднимает гонорар за свои выступления.

Сам Шуфутинский рассказывал, что песня "3 сентября" много лет не исполнялась на концертах после выхода в 1994 году. По его словам, она просто не подходила под репертуар "того времени". Шуфутинский также признался, что мемы, посвященные песне, его абсолютно не раздражают, так как они делаются "по-доброму".