Бузова рассказала о неприятной ситуации из-за платья с торчащими нитками

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Olga Buzova

Певица и телеведущая Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию из-за платья с торчащими нитками. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на личный блог знаменитости.

"Вы не представляете, что произошло. Платье, которое я готовила, оно оказалось настолько некомплементарным, все швы торчали. Это ужас, паника! Я не знаю, как я собралась", – рассказала Бузова.

Она объяснила, что обычно примеряет наряды заранее и изначально платье ее устроило. Однако при выходе из дома певица заметила в нем недостатки после того, как помощница артистки отпарила его.

Бузова отметила, что имеет достаточно красивой одежды и смогла выбрать новый наряд из своего гардероба, но изменить прическу и макияж не успела.

Ранее СМИ писали, что телеведущая закрыла BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. Юрлицо "Бузова Рест Компани" работало с 2019 года. Однако с 2021-го рестораны постоянно уходили в минус на 19 миллионов рублей. В Москве были открыты два заведения, еще одно – в Санкт-Петербурге. Там часто находили нарушения, они получали штрафы, а бренд не приносил прибыли.