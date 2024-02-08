В РЖД сообщили о фиксации цен на "Сапсан" 23 февраля

Фото: Агентство "Москва"

Компания "Российские железные дороги" объявила о фиксации цен на поезда "Сапсан" 23 февраля. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале холдинга.

"Пассажиры, планирующие путешествие на высокоскоростном поезде в День защитника Отечества, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и сэкономить. Например, купить билет в базовый класс от 2 300 рублей или в экономический – от 2 548 рублей", – говорится в публикации.

В РЖД подчеркнули, что стоимость не будет зависеть от даты, в которую приобретается билет, или от спроса. Такие цены будут действовать только для полного маршрута, уточнили в компании.

Вся информация о специальных тарифах представлена на портале РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее в компании рассказали о дополнительных поездах, которые будут назначены на наиболее популярных направлениях через Москву к 23 февраля и 8 Марта.

Уточнялось, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.



Беспилотный поезд "Финист" запустят на МЦК летом 2024 года