08 февраля, 10:42Транспорт
В РЖД сообщили о фиксации цен на "Сапсан" 23 февраля
Фото: Агентство "Москва"
Компания "Российские железные дороги" объявила о фиксации цен на поезда "Сапсан" 23 февраля. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале холдинга.
"Пассажиры, планирующие путешествие на высокоскоростном поезде в День защитника Отечества, могут воспользоваться специальной тарифной акцией и сэкономить. Например, купить билет в базовый класс от 2 300 рублей или в экономический – от 2 548 рублей", – говорится в публикации.
В РЖД подчеркнули, что стоимость не будет зависеть от даты, в которую приобретается билет, или от спроса. Такие цены будут действовать только для полного маршрута, уточнили в компании.
Вся информация о специальных тарифах представлена на портале РЖД и в приложении "РЖД Пассажирам".
Ранее в компании рассказали о дополнительных поездах, которые будут назначены на наиболее популярных направлениях через Москву к 23 февраля и 8 Марта.
Уточнялось, что они будут следовать в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, курортными городами Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод. В общей сложности будет определено более четырех тысяч регулярных и дополнительных поездов дальнего следования.
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